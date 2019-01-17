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大園溪海國小竄火 視聽室陷火海

最新更新：2019/01/17 17:31
桃園市大園區溪海國小的鐵皮加蓋視聽教室17日下午突傳大火，濃煙烈火直竄天際，消防隊員趕往搶救，所幸未傳出傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月17日
桃園市大園區溪海國小的鐵皮加蓋視聽教室17日下午突傳大火，濃煙烈火直竄天際，消防隊員趕往搶救，所幸未傳出傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市大園區溪海國小鐵皮加蓋的視聽教室，今天下午發生大火，濃煙烈火直竄天際。消防隊獲報後緊急出動人車前往搶救，所幸無人員傷亡，詳細起火原因、財物損失有待調查。

桃園市政府消防局下午3時8分許接獲民眾報案指出，大園區溪海國小內1棟建築物，突然起火燃燒，濃煙直竄天際，遠在數公里外都可看見。獲報後緊急派出60名消防隊員，以及消防、救護車輛前往搶救。

消防隊員表示，火場是在學校內1處建物的3樓鐵皮加蓋視聽教室，幸運的是，沒有延燒到1、2樓的鋼筋混凝土建築，學校職員也不知道為什麼突然會冒出大火，還好學生都已經下課或不在視聽教室內，因此，並無人員受傷受困。

在消防隊員佈水線搶救下，這場大火在下午4時21分撲滅。消防隊員初步估計，現場燃燒面積約300平方公尺，火勢集中在3樓鐵皮加蓋處。至於詳細起火原因，以及財物損失都有待後續調查。（編輯：戴光育）1080117

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