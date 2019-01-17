黨產會追徵11億 國民黨聲請停止執行獲准確定

（中央社記者劉世怡台北17日電）黨產會對國民黨出售舊中央黨部大樓，追徵11億餘元，國民黨不服向台北高等行政法院聲請停止執行獲准，黨產會不服提起抗告，最高行政法院今天駁回抗告，全案確定。

行政院不當黨產處理委員會去年7月底做出行政處分，針對國民黨出售舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓），認定國民黨占有國有地，無權占用、借用及租用，決議追徵新台幣11億餘元。

國民黨不服向法院聲請停止執行，並提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院去年10月底就聲請停止執行部分開庭，國民黨委任律師主張，另有約26億元的勞工資遣費及退休金要付，勞工債權優先，且若執行，有難於回復損害的急迫性；黨產會委任律師則說，勞工債權與國家債權相比，以公益考量，應以國家債權為優先，以落實黨產條例。

台北高等行政法院去年12月13日認定，本件執行金額達11億餘元，實屬鉅額，黨產會移送法務部行政執行署台北分署，案件已執行中，且本案訴訟中原處分若經審認判決撤銷確定，國家將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此聲請人主張，可能有難於回復損害的急迫情事，為有理由，因此裁准。

黨產會不服，提起抗告主張，原裁定違反促進轉型正義條例第7條規定、行政訴訟法第243條第1項規定。

最高行政法院認定，法院若未於現執行階段介入處理，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復，就算日後得以金錢予以賠償，國家也將負擔過重的金錢支出，並致社會資源的無謂耗費，確實有難於回復損害的急迫情事，原審裁准並無違誤，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：張銘坤）1080117