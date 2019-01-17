這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
雷霆2000多管火箭齊發 國軍模擬戰痛擊共軍
政治

雷霆2000多管火箭齊發 國軍模擬戰痛擊共軍

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用
科技

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因
科技

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

黨產會追徵11億 國民黨聲請停止執行獲准確定

最新更新：2019/01/17 19:01

（中央社記者劉世怡台北17日電）黨產會對國民黨出售舊中央黨部大樓，追徵11億餘元，國民黨不服向台北高等行政法院聲請停止執行獲准，黨產會不服提起抗告，最高行政法院今天駁回抗告，全案確定。

行政院不當黨產處理委員會去年7月底做出行政處分，針對國民黨出售舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓），認定國民黨占有國有地，無權占用、借用及租用，決議追徵新台幣11億餘元。

國民黨不服向法院聲請停止執行，並提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院去年10月底就聲請停止執行部分開庭，國民黨委任律師主張，另有約26億元的勞工資遣費及退休金要付，勞工債權優先，且若執行，有難於回復損害的急迫性；黨產會委任律師則說，勞工債權與國家債權相比，以公益考量，應以國家債權為優先，以落實黨產條例。

台北高等行政法院去年12月13日認定，本件執行金額達11億餘元，實屬鉅額，黨產會移送法務部行政執行署台北分署，案件已執行中，且本案訴訟中原處分若經審認判決撤銷確定，國家將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此聲請人主張，可能有難於回復損害的急迫情事，為有理由，因此裁准。

黨產會不服，提起抗告主張，原裁定違反促進轉型正義條例第7條規定、行政訴訟法第243條第1項規定。

最高行政法院認定，法院若未於現執行階段介入處理，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復，就算日後得以金錢予以賠償，國家也將負擔過重的金錢支出，並致社會資源的無謂耗費，確實有難於回復損害的急迫情事，原審裁准並無違誤，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：張銘坤）1080117

地機族