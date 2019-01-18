雲林新住民經營地下匯兌被法辦 6年經手數千萬

（中央社記者江俊亮雲林縣18日電）原籍印尼的李姓新住民嫁到台灣後，一面從事非法人力仲介，一面成立人頭公司，協助印尼失聯移工將薪資匯回母國，6年多來經手金額高達新台幣數千萬元，由移民署移送法辦。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊今天發布新聞指出，李姓婦人20多年前嫁到台灣，後來取得合法身分，一方面媒介失聯印尼籍移工到處打工，另一方面回印尼募資，與人合夥在台灣成立人頭公司，以經營印尼雜貨店作掩護，引進印尼人士來台打工。

雲林縣專勤隊指出，李姓婦人還暗地從事地下匯兌工作，非法協助印尼失聯移工將薪資匯回母國，半年匯兌金額超過台幣900萬元。由於李婦供稱從事地下匯兌6年多，辦案人員估計她經手金額高達數千萬元。

專勤隊表示，李婦對匯款的印尼移工，每筆收取台幣150至750元不等的手續費，經由地下匯款回印尼，除可避開雙重匯差損失和銀行手續費外，還提供專人到府服務。

承辦人員指出，李婦為了規避追緝，以數百筆人頭資料作為匯款人，並以化零為整方式，賺取手續費與匯差，手段相當高明。全案由專勤隊依偽造文書、違反就業服務法及銀行法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳俊碩）1080118