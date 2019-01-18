新北環快弊案喝花酒性招待 貪官遭重判

（中央社記劉世怡台北18日電）新北環快永和段承包商中華工程為求延展工期，涉嫌招待營建署工務所人員游志成、郭見忠、李文程喝花酒及性招待，二審台灣高等法院今天判游等3人11年至12年半不等刑期。

同案被告、行賄者及監造不實者分別被判1年2月至2年10月不等刑期。全案可上訴。

新北地檢署於民國102年5月底起訴指出，中華工程股份公司在承攬新北環快七標和八標（永和段）期間，因施工管理不善導致工程品質不良，使得原本應該在101年4月25日完工的永和段，延遲到102年1月28日才通車。

檢方起訴指出，中華工程公司人員曾榮達等人為求延展工期，避免被營建署依約裁罰每天契約總價千分之一的逾期違約金，涉嫌招待營建署工務所的游志成、郭見忠、李文程與相關人員，四處喝花酒及提供性招待。游男等人接受招待後，涉嫌在驗收放水及給予展延工期，使中華工程免遭逾期違約罰款高達新台幣1億8091萬餘元。

一審新北地院依貪污治罪條例判游志成、郭見忠、李文程及行賄者曾榮達等人1年2月至12年6月不等刑期，案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

高院今天審酌貪污治罪條例及刑法有關沒收的規定已有修正及增訂，以及原審審理時並未告知變更後法條及罪名，還有犯罪所得計算有誤，因此，撤銷改判。

高院計算犯罪所得（不正利益），游志成為11萬6900元，郭見忠為16萬9200元，李文程為1萬6400元，以及中華工程公司為3877萬8204元，均應以沒收。全案可上訴。（編輯：戴光育）1080118