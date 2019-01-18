知名花茶被控含致癌物 高雄高分院判無罪

（中央社記者陳朝福高雄18日電）知名花茶飲料品牌「三點一刻」疑涉食安風暴，旗下玫瑰烏龍花茶被驗出含可能致癌物，負責人何姓夫婦依違反食安法、詐欺罪起訴。高雄高分院審結，認定罪證不足，判無罪確定。

檢方起訴指出，何姓夫婦明知滴滴涕（DDT）被環保署公告為毒性化合物，農委會也公告「農藥殘留容許量標準」為禁止銷售使用，何男卻委託不知情的胞姊於2014年自印度以每公斤新台幣60元進口含滴滴涕的玫瑰花瓣約5500公斤，製作為食品或茶飲產品，轉售流入市面供消費者飲用。

何男等人將以「香料」名義進口未經檢驗的玫瑰花瓣賣給下游業者，致食品、飲料商號誤認所賣花瓣屬合法，或者可供食用、茶飲的食品，下游包括台中、嘉義、高雄等地。

全案2017年依違反食安法、詐欺罪嫌起訴後移審，橋頭地方法院認定銷貨憑單上已註明「不得食用」，下游買家要做食品用途非所能掌控等理由，判決何姓夫婦無罪。

全案上訴高雄高分院審結，合議庭法官認定沒有證據顯示玫瑰花瓣有驗出農藥超標等，且產品出售給下游業者時都註明「不可食用」，依罪證不足判無罪定讞。（編輯：陳俊碩）1080118