台中男子斷指派出所求救 警車鳴笛飆速協助送醫

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市吳姓男子日前在工廠工作時，不慎遭電鋸切斷手指，在自行就醫途中經過派出所下車求援，警方開警車沿途鳴笛在5分鐘內協助送醫，讓男子成功接回斷指。

台中市警察局清水分局三田派出所所長左佳玄今天受訪表示，35歲吳姓男子本月9日中午12時多，衝進派出所內，大喊「我手受傷，可不可以送我去醫院？」所內巡佐賴建銘見吳男手指割斷，還大量出血，當下研判若再等救護車到場可能延誤救援時間，恐造成生命危險。

警方立即駕駛警車，載吳男沿途鳴笛、飆速趕往醫院，原本20分鐘車程，縮短為5分鐘，所幸吳男送醫救治後無生命危險，目前已返家休息。

吳男向警方表示，他當時在自家音響工廠工作，持電鋸切割音箱板時不慎割斷右手無名指，造成大量出血，他立即請七旬老父，開車準備前往梧棲區童綜合醫院救治，但父親因年邁開車較緩慢，恐錯過救醫時間，剛好經過派出所才下車求助。

吳男說，當時送醫途中，情況非常危急，員警還不斷說「要快！要快！趕快送醫」，對於警方緊急幫忙送醫的舉動，讓他非常感動。

梧棲童綜合醫院表示，患者當天中午12時28分到院，右手的某手指前段截肢，在急診室成功接回斷指，下午2時多出院，後續門診換藥即可。（編輯：陳俊碩）1080118