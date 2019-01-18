警政署支援機場防疫 後續視狀況調動警力

（中央社記者劉建邦台北18日電）警政署今天說，為貫徹行政院長蘇貞昌要求全面升級國境防疫，針對中港澳飛抵台灣班機實施手提行李安檢措施，調派保一總隊等機關支援，共110人進駐機場，後續視狀況調動警力。

警政署發布新聞稿表示，為防止旅客違規攜帶豬肉食品入境，造成非洲豬瘟疫情蔓延擴散，已調派保安警察第一總隊等警察機關警力支援航空警察局，並配合行政院農業委員會及相關防疫機關加強檢疫工作。

警政署說，第1梯次支援警力110名，已在今天上午8時前往機場報到並開始執勤，也配合以X光機、檢疫犬及檢查人員等查驗方式，專責針對高風險地區入境旅客手提行李落實全面查驗安檢。

警政署表示，為貫徹行政院要求全面升級國境防疫，針對中港澳地區飛抵台灣班機全面實施手提行李安檢措施。

署長陳家欽下午也親自前往桃園機場視察支援警力配合執行安檢作業情形，並慰勉執勤員警辛勞。

陳家欽說，待內政部新購安檢X光機設備建構完成，並新增安檢動線後，將調集台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣政府警察局領有X光機輻射防護操作人員證照，共110名警力，支援投入機場安檢工作，全面防止旅客違規攜帶豬肉食品入境。

警政署指出，旅客經過行李安檢時間須增加5分鐘至10分鐘，檢查過程雖會造成不便，但也希望旅客瞭解並配合政府防疫重要性，主動打開攜帶行李及物品，配合警方安檢工作，以加速檢查通關時間，共同確保全體國人健康。（編輯：張銘坤）1080118