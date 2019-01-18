國境防疫升級 新增警力與X光機到位執勤

（中央社記者邱俊欽桃園機場18日電）因應國境防疫升級，警政署今天調撥110名警力與4部X光機投入旅客行李防疫檢查；另外桃機也查到2起旅客攜帶違規肉製品入境，遭罰3萬元。

航警局表示，為全面阻絕非洲豬瘟疫情於境外，內政部警政署已針對疫區重點班機旅客手提行李，在入境空橋出口設置檢查站實施檢查，全力協助防疫工作。

航警局表示，為減少對旅客造成不便，內政部已統籌調度支援警力110人及4部X光機，投入檢查作業，儘量縮短等待時間，也請旅客體諒；「些許時間的等待，可確保台灣不受到非洲豬瘟的戕害，希望旅客共體時艱」。

航警局指出，為協助防疫非洲豬瘟，16日起已於大陸、港澳航班入境空橋出口設置檢查站，採取「前置宣導，鼓勵自動放棄，檢查不裁罰」的方式，全力做好防疫。

航警局表示，航警16日已檢查54航班(含大陸37航班)、17日檢查57航班(含大陸39航班)，2天檢查從疫區來台航班達70%，預計將很快達成100%檢查。

航警局強調，為貫徹政府整體防疫政策，達成全面檢查之任務，內政部指示警政署統籌調用保一總隊支援警力110人於今天報到。

內政部也協調相關單位調用4部X光機，於下午完成安裝，並配合實施手提行李安檢作業，達成全面提升防疫目標。

航警表示，調度支援的4部X光機設置在第一航廈A6-A7，B6-B7與第二航廈C3-C4，D3-D4之間的空橋閘口。

航警局警力也調派替代役人員手持「肉製食品請拋棄」告示牌，在「肉製食品檢查站」前，告知旅客主動丟棄肉製品，以利快速通過檢查站。

另外，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指出，截至下午6時，發現2起旅客在託運行李中攜帶肉品入境，均遭罰新台幣3萬元；包括韓國籍旅客從韓國攜帶0.84公斤牛肉乾，與泰國籍旅客從中國大陸帶0.274公斤雞肉火腿腸。（編輯：張銘坤）1080118