蘋果手機墾丁落海 奇幻漂流桃園上岸

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）一名孫姓男子的iPhone手機，去年11月在墾丁落海後，沒想到裝在防水袋內的手機一路「北漂」到桃園海岸，被熱心民眾送到派出所，警方依照sim卡資料找到失主；聽聞者莫不嘖嘖稱奇。

桃園市政府警察局大園分局潮音派出所所長林藝閔今天表示，有民眾在1月12日報案指出在大園許厝港濕地岸邊撿到一隻蘋果iPhone 7手機，員警查看外觀後，發現手機在防水袋裡並無受損，經過充電後，沒想到竟然還能使用。

林藝閔說，因為手機設有密碼，警方依據sim卡資料，請電信公司協助聯繫門號申請人，查到手機主人是家住高雄市的孫姓男子。

警方說，孫男去年11月在墾丁從事水上活動，手機不小心掉入海裡，當時已經抱著「石沉大海」的心情，沒想到裝在防水袋裡的手機一路隨波逐流，漂到桃園市大園岸邊，還被熱心的民眾撿到送至派出所。

孫男笑著說，當時發現手機掉入海中後，已經不抱任何希望，除了將門號停掉，並且買了新手機，沒想到「北漂的蘋果手機」與他有緣，而更重要的是「防水袋實在好用，要多買幾個」。

孫姓失主原本請警方將手機寄回家裡，但剛好有陳姓女警準備利用到高雄遊玩之便，將手機送回去。

孫男領回手機後，開心地不斷向員警道謝，並提到手機裡有許多重要的大學生活回憶照片，深深感謝員警的用心；失主與警方都對這支手機的「奇幻漂流」感到嘖嘖稱奇。（編輯：張銘坤）1080118