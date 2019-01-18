通過行李防檢 台籍旅客攜火腿入境遭罰20萬

（中央社記者邱俊欽桃園機場18日電）國境實施旅客手提行李檢查，但今天晚間仍有一名台灣籍男子從中國大陸搭機返台時，因手提行李中攜帶火腿、東坡肉、雞肉入境，被裁罰20萬元。

財政部關務署台北關晚間表示，本國籍旅客紀姓男子搭乘廈門航空公司班機，傍晚從大陸杭州入境桃園國際機場時，因未據書面或口頭申報，直接通過綠線(免申報)檯通關。經海關執勤關員攔查後，在男子的手提行李內，查獲未申報的金華火腿2公斤、東坡肉1公斤、雞肉1公斤。

海關依違反動物傳染病防治條例規定，移送農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局，並開出新台幣20萬元罰鍰的裁處書。

航警表示，從廈門航空MF885班機搭載149名旅客；航警在旅客下飛機時，隨即在空橋閘口宣導告示，並進行行李防疫檢查，航警在全天候辛勤的執行防疫檢查勤務中，發現有不少旅客攜帶肉製品，在下飛機後，經過宣導與檢查後，主動丟棄的案件。

另外，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指出，今天也發現2起旅客在託運行李中攜帶肉品入境，均遭罰新台幣3萬元，包括韓國籍旅客從韓國攜帶0.84公斤牛肉乾，與泰國籍旅客從中國大陸帶0.274公斤雞肉火腿腸。（編輯：張銘坤）1080118