國境防疫升級 陸領隊再三叮嚀團員勿帶肉製品

國境持續強化旅客行李防疫檢查，大多數中國大陸旅行團領隊在下飛機後，都會再三叮嚀團員，千萬不要攜帶肉製品，以免受罰，也會在行李轉盤前再度確認後，才統一帶隊通過海關免申報櫃檯。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年1月19日

(中央社記者邱俊欽桃園機場19日電）國境持續強化旅客行李防疫檢查，絕大多數大陸旅行團領隊在下飛機後，都會再三叮嚀團員，千萬不要攜帶各式包裝的肉製品，以免受罰，並經確認後，才統一帶隊通過海關櫃檯。

內政部為減少對旅客行李檢查上的不便，從昨天起統籌調度支援警力110人及4部X光機，投入檢查作業，希望儘量縮短等待時間，同時也在重點班機抵台後的空橋出口設置檢查站，採取「前置宣導，鼓勵自動放棄，檢查不裁罰」的方式，全力做好防疫。

航警今天上午持續進行從非洲豬瘟疫區抵台班機旅客的行李檢查比率，並且改進前幾天實施防疫檢查缺失，強化旅客宣導與手提行李的檢查。

有零星旅客主動丟棄肉製品，其中最多的是飛機上所發送的「飛機餐」，包括肉乾等小零食、旅客自帶的香腸小零嘴。

旅客被問到知不知道台灣防疫規定時，有人表示「飛機上有聽到宣導」，也有旅客指出「到台灣之後才知道」；絕大多數的大陸旅行團領隊在下飛機後，都會再三叮嚀團員，千萬不要攜帶各種包裝的肉製品，以免受罰，也會在行李轉盤前再度確認後，才統一帶隊通過海關免申報櫃檯。

對於防疫安檢，旅客有人抱怨、有人諒解，大多旅客則保持沉默，尊重防疫規定。

由於昨晚一名台灣籍男子在手提行李中攜帶火腿、東坡肉、雞肉入境，被裁罰新台幣20萬元的案件，航警表示，今天會強化動線安排與宣導，希望在所有執勤檢查的手提行李中，做到滴水不漏。（編輯：卞金峰）1080119