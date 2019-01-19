孩子面前打死媽媽 男判刑12年定讞

（中央社記者蕭博文台北19日電）蘇姓男子懷疑同居女友與其他男子曖昧，毆打女方致死。二審考量蘇手段凶暴，在2名幼子前將人打死，依傷害致死罪重判12年，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，蘇男與蔡姓女友租屋同居在新北巿，並育有2子。

民國106年初，蔡女開始外出工作貼補家用，同年2月間清晨下班返家時，蘇男發覺蔡女身上留有酒味，心生懷疑，查看蔡女手機得知蔡女從事酒店小姐工作，並與一名男子互傳送曖昧訊息。

蘇男怒火中燒，以拳頭重擊蔡女腹部，徒手猛力抓拿女方頸部，再將女方抓去撞牆壁，並用掃把猛打女方全身，使得女方腹腔內肝臟破裂出血及頸部甲狀軟骨骨折因而休克。

蘇姓男子施暴後未將蔡女送醫，等到觀覽蔡女手機訊息內容完畢後，才發覺蔡女身體冰冷，先施以CPR心肺復甦術再撥打119，但蔡女因傷重送醫不治。

案經新北地檢署依殺人罪起訴，新北地方法院一審認定不構成殺人罪，依傷害致死罪判刑9年。

台灣高等法院二審認為，蘇男不顧2名幼子在場目睹打死女方，犯罪手段凶暴，使2幼子心理產生莫大陰影，還失去母親照顧，沒有具體悔悟表現及賠償，依傷害致死罪判他12年徒刑。

案經上訴，最高法院認為二審認事用法、論罪量刑並無違法之處，今天駁回上訴定讞。（編輯：張芷瑄）1080119