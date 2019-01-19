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騎士遭貨車掉落鋁梯砸傷 嘉市警方調查肇事原因

最新更新：2019/01/19 14:46
嘉義市鄭姓男子18日騎機車行經博愛路二段時，遭前方行駛貨車掉落的鋁梯、板子砸傷，幸無生命危險；警方將依車牌通知駕駛到案，並依法處罰鍰，以及將調查是否有肇事逃逸。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年1月19日
嘉義市鄭姓男子18日騎機車行經博愛路二段時，遭前方行駛貨車掉落的鋁梯、板子砸傷，幸無生命危險；警方將依車牌通知駕駛到案，並依法處罰鍰，以及將調查是否有肇事逃逸。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年1月19日

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市鄭姓男子昨天騎機車行經博愛路二段時，被行駛貨車掉落的鋁梯、板子砸中倒地，所幸無生命危險；警方將依車牌通知駕駛到案，並將依法處罰鍰，以及調查是否有肇事逃逸。

嘉義市消防局昨天上午接獲民眾報案，指博愛路二段有車禍救護案件，救護人車抵達現場時，發現鄭姓男姓機車騎士倒臥在路中央，經詢問路人，騎士是遭前方行駛貨車掉落的鋁梯及板子砸傷。

鄭姓騎士右肋疼痛、右膝擦傷、右前臂大面積擦傷、右小指撕裂傷，意識清楚，經包紮止血後送醫，所幸無生命危險，相關車禍肇事原因由警方調查。

嘉義市交通隊小隊長游再信今天表示，根據監視畫面，騎士遭一輛行駛貨車掉落的鋁梯、板子砸傷，將依據車牌通知駕駛到案說明，後續依違反「道路交通管理處罰條例」規定，處新台幣3000至9000元罰款。

游再信指出，若駕駛到案，將進一步釐清肇事責任，至於貨車肇事後，沒有停下來處理，也將調查是否有肇事逃逸；機車騎士可向肇事者提傷害告訴及損害賠償。（編輯：陳俊碩）1080119

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