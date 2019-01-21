刑事局破獲新配方製毒廠 兄弟3人同時落網

（中央社記者黃麗芸台北21日電）刑事局查獲首宗製造愷他命新配方大型工廠，徐姓3兄弟和具竹聯幫背景的戴姓男子利用合法進口原料製毒，遭查獲成品市價逾新台幣2000萬元，可供50萬人次吸食。

刑事局今天舉行「偵破大型愷他命毒品工廠案」記者會，行政院長蘇貞昌並到場慰勉查緝毒品有功人員。

蘇貞昌致詞表示，毒品是萬惡之源，染毒者通常都傾家蕩產，縱使犯罪集團利用合法原料也可製毒，但道高一尺魔高一丈，仍被警、檢、憲單位齊心合力破案，若成品流入市面恐危害50萬人次，所以特來慰勉有功人員。

刑事局偵查第三大隊第一隊隊長陳培德表示，去年底接獲線報指出，目前北台灣愷他命主要來源都出於同一個毒品集團，經透過案例研究及巨量分析後，鎖定家住基隆市且有毒品前科的徐姓男子等人。

經報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦後，刑事局和新北市警察局等單位共組專案小組進行追查。

由於此毒品集團成員行蹤飄忽不定、難以掌握，專案小組歷時3個月餘才鎖定徐男等人在新北市深坑區的租賃據點，監控期間發現徐男等人曾載運大批空運貨物，且在深夜前往新北市平溪區偏僻山區，種種跡象都顯示在從事製毒行為，且近日監控也發現毒品交易跡象。

專案小組見時機成熟便著手規劃查緝，於19日兵分多路執行查緝，將分別為33歲、29歲、25歲的徐姓3兄弟及38歲戴男拘提到案並執行搜索。

現場查扣毒品愷他命成品23.634公斤、半成品79.341公斤、製毒原料868公斤及近1000公斤製毒用的關鍵溶劑、大批製毒器具及現金152萬元。

經專案小組深入調查發現，此案為國內罕見兄弟3人共同參與製毒而同遭緝獲情形，他們租用製毒據點已有1年半時間，據知去年11月開始運作，利用空運合法原料方式從大陸運輸來台，再透過新法製毒，簡化傳統繁瑣流程。

警方表示，4人均無化工專業背景，卻熟知製毒專業技術和流程管理，依據樓層劃分為製毒作業區、純化結晶區、成品分裝區及原料囤積區，顯見幕後有製毒師傅專業指導與資金提供，將全力追查有無幫派涉入、共犯及清查資金來源與犯罪所得。（編輯：方沛清）1080121