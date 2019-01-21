藍波製作人瓦依納病逝享壽74歲 阿諾致哀

（中央社布達佩斯20日綜合外電報導）曾製作藍波系列電影、「魔鬼終結者」（Terminator）等賣座大片的美籍匈牙利製片瓦依納，在位於布達佩斯家中病逝，享壽74歲。曾與他和合作過的男星阿諾在推特上致哀。

法新社報導，匈牙利國家電影基金（Hungarian National Film Fund）在聲明中表示，1944年8月1日出生於匈牙利首都布達佩斯的瓦依納（Andy G. Vajna）在忍受長期病痛後逝世。

1956年爆發匈牙利10月革命，當時匈牙利全民起義，遭到蘇聯軍隊鎮壓，瓦依納的家人因此舉家逃離匈牙利。

瓦依納在移居美國前曾旅居加拿大和香港，並在美國電影產業闖出一片天，並與電影製作人卡薩爾（Mario Kassar）成立電影製作公司Carolco。

這家製作公司生產出一系列高預算賣座電影，包括「第六感追緝令」（Basic Instinct）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演的「魔鬼總動員」（Total Recall）和「天使心」（Angel Heart）。

瓦依納生平共製作59部電影，包括1996年由瑪丹娜（Madonna）主演的「阿根廷別為我哭泣」（Evita）和動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）所參演的前3部「藍波」系列電影。

瓦依納2011年開始成為匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府的電影發展專員，負責帶動匈牙利電影產業的復甦。

奧班在臉書專頁上表示：「我們向最偉大的匈牙利製作人告別。再會，瓦依納！感謝你所做的一些，我的朋友！」

阿諾史瓦辛格也在推特向瓦依納致哀：「瓦依納是我的好友，也是好萊塢一股革命的力量。他證明了就算沒有片廠，也可以製作出像是『魔鬼終結者2』（Terminator 2）或「魔鬼總動員」等大片。他心胸寬大，也是我認識的人當中數一數二慷慨的人。我會掛念他，我的思緒與他的家人同在。」（譯者：蘇梨若/核稿：陳昱婷）1080121