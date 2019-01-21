春節預防犯罪宣導 松山警秀平安舞

為加強年前預防犯罪宣導，台北市警察局松山分局日前到轄內松山慈祐宮進行春節平安舞快閃活動，改編海草舞歌詞並搭配活潑舞蹈，向民眾拜早年，成功引起關注。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）年關將屆，為加強年前預防犯罪，台北市警察局松山分局特別到轄內松山慈祐宮進行春節平安舞快閃活動，引發民眾關注，另配合夜市踩街和攤商、遊客面對面互動宣導。

松山分局今天發布新聞稿表示，為迎接農曆年到來，今年加強重要節日安全維護工作自即日起至2月11日凌晨零時止，時間長達15天。

為強化年前犯罪預防，松山分局特別於1月18日在饒河街觀光夜市舉辦「好運旺旺到，防搶防竊防騙一把罩」犯罪預防宣導活動，一群警察在松山慈祐宮前廣場發起春節平安舞快閃活動，改編海草舞歌詞和搭配活潑舞蹈，向民眾拜早年，也引發民眾好奇圍觀。

同時，也以踩街方式走入夜市，和攤商、遊客面對面互動宣導，並發放165防詐騙暖暖包和限量「平安御守」宣導。

松山分局說，這次活動選定人潮聚集的觀光夜市，並結合民防人員共持宣導牌，提醒民眾防搶、防竊、防騙、酒後勿駕車等觀念，提醒民眾要多加注意自身財物安全，也要對詐騙手法提高警覺，安心過好年。（編輯：方沛清）1080121