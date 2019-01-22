李男坐桶子船偷渡回澎 與陳姓船長說法差異大

（中央社澎湖縣22日電）在中國大陸經商遭控契約詐欺被限制出境的李姓男子，自稱以「坐桶子」方式偷渡返澎，涉嫌協助載運的澎湖籍金x利6號漁船陳姓船長昨天主動向澎湖機動查緝隊到案，他的說法與李男差異頗大。

雙方各說各話，全案由新北檢方偵辦中。

海洋委員會第13巡防區表示，澎湖籍金x利6號漁船陳姓船長昨天下午主動至澎湖機動查緝隊到案說明案情，陳姓船長坦承只有載運李姓男子1人，且未帶有肉製品等，說明完後便離開。

澎湖機動查緝隊指出，陳姓船長的說詞，因與李男的說法落差太大，雙方供詞不一，正在釐清與求證中，全案由新北地檢署指揮偵辦。

李男自大陸偷渡返台爆料指出，自己在大陸經商，卻遭控契約詐欺，被大陸廣東番禺看守所關押，透過律師花費近百萬元獲得釋放，但遭限制出境，隨後又花了近50萬元，安排「坐桶子」漁船方式偷渡回澎。

李男供稱在大陸泉州等待7天，連同3名通緝犯一起搭漁船，經過12個小時在21日晚間10時自第三漁港上岸，去年12月22日自澎湖搭機返回台北，並向新北警方自首，在返回澎湖後，得知大陸目前是非洲豬瘟疫區，豬肉產品一律禁止帶入境，想到其中通緝犯中有人攜帶大陸的豬肉鬆和火腿等加工品，驚覺到偷渡的桶子船是防疫的漏洞。（編輯：陳俊碩）1080122