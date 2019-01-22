台中里長候選人茶葉賄選 法院判緩刑

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市里長候選人林益凱，去年6月間購買每盒定價新台幣900元的200盒茶葉，分送給選民尋求支持，檢方循線偵辦，台中地院今天依違反選罷法，判處林益凱有期徒刑2年、緩刑4年。

台灣台中地方法院判決書指出，51歲男子林益凱為台中市烏日區螺潭里社區發展協會理事長，在民國107年6月辦理新舊任理事長交接，即對外表態擬參選里長，並在登記參選後成為候選人。

林益凱為求順利當選，同年6月20日向南投縣農會購買高山茶禮盒200盒，每盒進價900元，林男先將禮盒寄放在吳姓友人的公司停車場車位，再分次前往拿取。

77歲的林母陸續交付禮盒給里內9名選民，約定投票支持，林益凱再委託57歲友人林裕祥將禮盒交付給7名選民。

經台中地檢署檢察官指揮台中市警察局烏日分局、調查局台中市調查處等單位偵辦，107年10月1日持搜索票到林男家中搜索，查扣禮盒、帳冊，帶回林男等20多人偵辦。

檢方查出，共有16名選民收受禮盒，配合調查後均予以緩起訴處分，依違反選罷法罪嫌起訴林益凱等3人。

法院審理時，林益凱等人全都認罪，今天依違反選罷法判決林益凱有期徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間內保護管束、向公庫支付20萬元，並提供120小時義務勞務。

林母與林裕祥各判處1年8月徒刑、緩刑3年與4年，並應向公庫支付6萬元，全案可上訴；但林益凱在選舉中當選，檢方提起當選無效，正由法官審理中。（編輯：陳俊碩）1080122