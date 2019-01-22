台南查獲中藥偽製廠 查扣6噸藥粉

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市調查處今天指出，未取得GMP認證的台南市西南行藥品公司涉違法製造中藥粉，當場查扣近6公噸藥粉。藥廠5年來不法獲利約新台幣數百萬元，全案將依違反藥事法罪嫌送辦。

法務部調查局台南市調查處機動站副主任李明印表示，台南市調查處及台南市政府衛生局日前持搜索票搜索台南市南區安平工業區新樂路的西南行藥品股份有限公司，查獲有藥事法前科的負責人63歲郭姓男子涉嫌違法製藥。

調查處指出，西南行藥品是家規模不小的公司，有10多名員工，專營藥品買賣，郭男也著手準備申請GMP（藥品優良製造規範）認證，但郭男在未取得藥物製造許可前，自民國102年起即擅自製造香附、黃芩、大黃、乳香、沒藥、蘇木、赤赭石、滑石、生地、藿香、黃連膠囊、生草烏、生川烏等多項中藥品。

調查處與衛生局當場查扣近6公噸單味中藥粉及打碎機、粉碎機、研磨機、過篩機、乾燥機、包裝機等機具設備。調查處還發現，西南行藥品在研磨梔子粉製程中，摻入低筋麵粉，以增加藥粉重量。

調查處表示，西南行藥品製造的單味中藥粉，銷往台南及高雄地區中藥行，初估獲利數百萬元，目前已查扣回收的145公斤中藥粉，全案將依違反藥事法罪嫌送辦。（編輯：戴光育）1080122