比基尼登山客身亡 直升機吊掛遺體無功而返

登山客吳季芸登山墜谷死亡，空勤總隊直升機22日上午原本要將遺體吊掛下山，但直升機抵達暫時安置遺體地點上空，發現有樹枝影響吊掛作業，無功而返。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪南投傳真 108年1月22日

（中央社記者吳哲豪南投22日電）登山客吳季芸登山墜谷死亡，空勤總隊直升機今天上午原本要將遺體吊掛下山，但直升機抵達暫時安置遺體地點上空，發現有樹枝影響吊掛作業，無功而返，下午將再出動。

被稱為「比基尼登山客」的吳季芸，11日獨自從南投縣信義鄉東埔入山，規劃攀登八通關、盆駒山、無雙社等地點，原本計畫24日沿郡大林道下山，但吳女19日撥打衛星電話求救指出，人在盆駒山往無雙社路段摔落山谷，意識清醒、上半身受傷，但下半身無法動彈。

南投縣消防局人員獲報，前往吳女提供的山區座標尋人，搜救人員昨天中午尋獲時，吳女已無生命跡象，研判是因為山區低溫加上大雨，造成失溫凍死。搜救人員昨天下午把遺體搬運到適合吊掛的地點，等待內政部空中勤務總隊派直升機將遺體吊掛下山。

南投縣消防局第三大隊長林正宜今天指出，直升機上午8時30分左右從台中清泉崗機場起飛，抵達遺體所在的座標後，先吊掛一名搜救隊員上直升機協助吊掛作業，不過後來發現受到樹枝干擾，無法順利吊掛，直升機只好先將搜救隊員載下山，回到平地補充油料，下午再出動。

林正宜說，根據搜救人員轉述，吳女墜落的山谷約有40公尺深，發現吳女遺體時，她的手機和衛星電話都帶在身上，但衛星電話已經沒電。吳女的登山裝備齊全，研判吳女曾拿衣服、外帳保暖，也有吃東西，不過當地的地勢險惡，上方是峭壁，能行走的空間很小，只能單腳踩住，吳女可能是行經此處時不慎墜谷。

林正宜表示，如果直升機下午無法順利吊掛，可能會改降烏瓦拉鼻溪營地，把裝備器材卸下，再請紮營留守地面搜救人員前往先清除障礙物，下午或明天早上再吊掛，要看天氣狀況才能決定。（編輯：唐聲揚）1080122