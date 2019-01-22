冷氣團襲台 5要原則防一氧化碳中毒

台北市消防局22日呼籲，民眾天冷使用燃氣熱水器或瓦斯爐具要注意，謹守保持環境通風的「5要」原則，以防一氧化碳中毒。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）強烈冷氣團來襲，消防署和台北市消防局今天都呼籲，民眾天冷使用燃氣熱水器或瓦斯爐具要注意，謹守保持環境通風的「5要」原則，以防範一氧化碳中毒。

中央氣象局今天表示，強烈大陸冷氣團來襲，北台灣今天高溫僅攝氏15、16度，中南部及花東高溫約19至23度，入夜到明天清晨將是這波冷空氣威力最強的時候，北台灣沿海空曠地區低溫將探9度，台北市也只有12度低溫。

消防署和消防局都發布新聞稿呼籲，民眾使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時，應牢記保持室內通風；另外，使用電暖器具用品時也應注意用火、用電安全，以免一氧化碳中毒和確保居家安全。

根據消防署資料指出，統計民國100年至107年的一氧化碳中毒案件，發生於12月、1月及2月的案件就占74.29%；其中，107年全台共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11死、171傷。

消防署分析，造成一氧化碳中毒因素，包括屋外式熱水器安裝於通風不良處所、占70.4%；熱水器未依規定裝設排氣管、占22.2%；其他因素則占7.4%。

台北市部分，北市消指出，統計北市近3年一氧化碳中毒災例，共發生41件、5死120傷，分析致災原因多為燃氣熱水器裝置不當及環境不通風，產生、蓄積一氧化碳而釀悲劇。

北市消呼籲，民眾防範一氧化碳中毒要掌握「5要原則」，包括「要保持環境的通風」、「要注意平時的檢修」、「要使用安全的熱水器品牌」、「要選擇正確的型式」、「要注意安全的安裝」。

消防署和北市消提醒，民眾冬季天寒時期應特別注意防範，若發現有一氧化碳中毒或瓦斯洩漏情況，請先立即將門窗打開，讓空氣流通；若身體感到不適，產生噁心、嘔吐及暈眩等症狀，請將人員移到通風處並保持呼吸道暢通，儘速撥打119電話求助和就醫。（編輯：方沛清）1080122