比基尼登山客遺體運出 家屬鞠躬謝搜救隊

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）「比基尼登山客」吳季芸在南投縣信義鄉登山墜谷罹難，山區天氣今天好轉，直升機順利將吳季芸遺體吊掛運出，後續運抵名間鄉立殯儀館，對於連日搜救，家屬鞠躬表示相當感謝。

吳季芸11日獨自從南投縣信義鄉東埔入山，規劃攀登八通關、盆駒山、無雙社等地點，原本計畫24日沿郡大林道下山，但吳女19日在盆駒山附近墜谷30多公尺，撥衛星電話求救說明精確位置，救難人員20日上午入山，21日發現吳女疑因失溫死亡，南投縣消防局請空勤總隊吊掛，但21日與22日山區天氣不佳，無法順利作業。

信義鄉山區天氣今天上午好轉，南投縣消防局再請空勤總隊協助，黑鷹直升機上午從清泉崗機場起飛，抵達盆駒山上空完成吊掛作業後，降落信義鄉同富國中操場，幾名山友紅著眼眶在場等候，再陪著吳季芸遺體前往名間鄉立殯儀館，待檢察官相驗並處理後事。

吳季芸母親戴著口罩，難掩臉上哀戚，面對媒體關心，吳母輕舉左手表達婉拒採訪，快步離開；吳季芸的姊姊則停下腳步，接著彎腰數度鞠躬表示：「感謝各位搜救人員幫忙，謝謝大家關心，那就這樣子，謝謝大家」，語畢搭車離去。

一名陪家屬處理吳季芸後事的山友說，與吳季芸爬過多次山，也是吳的鄰居。吳季芸個性非常好，也熱愛山，去爬山都會無條件撿垃圾下山，且從來不張揚，甚至若發現山屋很髒，還會專程再帶掃把上山整理，如果有同行山友受傷，也會幫忙分攤背裝備並細心照顧。

吳季芸熱愛登山，也不吝分享。這位山友說，吳季芸探勘很多路線並留下紀錄，樂於分享給山友使用，「真的貢獻非常大」；對於獨攀，他認為，要有準備才會比較安全，但吳季芸是墜落，「這也很難去防止」。

南投地檢署表示，今天外勤檢察官李英霆接獲報驗後前往相驗，發現死者有跌落造成的擦傷及骨折，死亡原因初步研判是高海拔低溫性休克。（編輯：方沛清）1080123