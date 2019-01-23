遭禁賽8年盼參加東奧 舉重女將林子琦興訟

舉重女將林子琦不滿遭國際運動仲裁法庭禁賽8年，向台北高等行政法院聲請停止執行，希望參加2020年東京奧運。林子琦23日出庭表示，先前停賽2年時效完成，不應追加8年。中央社記者劉世怡攝 108年1月23日

（中央社記者劉世怡台北23日電）舉重女將林子琦不滿遭國際運動仲裁法庭禁賽8年，由中華奧會與舉重協會執行，向法院聲請停止執行，盼參加2020年東京奧運。林子琦出庭說，先前停賽2年時效完成，不應追加8年。

現年30歲的林子琦是2014仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，當時她以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘金，還寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄，風光一時，可惜2016年6月24日在國內制式檢查時，被驗出使用禁藥，里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會判罰禁賽2年。

國際運動仲裁法庭2018年11月15日發布新聞稿指出，台灣舉重女將林子琦在2016年賽外檢測驗出體內含有類固醇，追加8年禁賽，且自2016年6月24日後迄今所有成績、積分與獎金全部取消，禁賽8年時程從2018年11月14日開始執行；林子琦禁賽8年，加上她原本服完的2年禁賽，等同一口氣禁賽超過10年，等同宣判她的運動生涯提前終結。

林子琦今天出庭表示，2018年12月4日收到中華奧會函文表明執行禁賽8年，她認為不合理，本件問題在於中華奧會運動禁藥管制委員會沒有如實陳報禁賽2年給世界反禁藥組織（WADA），卻導致她被追加禁賽8年，因此向台北高等行政法院聲請停止執行，希望參加2020年東京奧運。

林子琦的律師黃國鐘指出，國際仲裁判斷應受司法審查，並提出國外多項判決，包括德國慕尼黑法院、法國高等行政法院等，本件訴訟原本向台北地方法院提起民事撤銷仲裁判斷之訴，但後來認為應是公法的爭議，而非民事案件，因此已先向教育部提起訴願，向台北高等行政法院聲請停止執行，下周會向北院聲請案件移送台北高等行政法院審理。

中華奧會委任律師表示，8年禁賽是國際運動仲裁法庭做出的判決，並非中華奧會做出，應向瑞士聯邦最高法院訴請撤銷，且依據國際奧會規章，用藥禁賽就不能參加比賽，本件非公法的爭議，請求駁回林子琦的聲請；中華舉重協會代表則說，他們的立場是希望選手參與國際賽事，他們只是執行中華奧會的函文。

法官楊坤樵庭末諭知，本件有急迫性，但是否裁准停止執行，牽涉必須為公法爭議，若是私法上紀律處罰的爭議，行政法院沒有管轄權，要求兩造5天內具狀補充說明，本件候核辦。（編輯：李亨山）1080123