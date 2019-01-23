前屏東縣議員陳昭忠被控買票無罪確定

（中央社記者蕭博文台北23日電）前國民黨籍屏東縣議員陳昭忠被控競選時買票，一二審均遭判有罪，更一審逆轉獲判無罪。檢察官不服提起上訴，今天遭最高法院駁回，陳昭忠無罪確定。

屏東地方檢察署起訴指控，陳昭忠民國103年間競選屏東縣第13選區縣議員期間，將新台幣7000元交付給李姓前妻，由李女於競選總部以每票1000元向選民買票，起訴陳昭忠與李女。

陳昭忠順利當選縣議員，因此屏檢除起訴陳昭忠違反公職人員選舉罷免法，也向法院提起當選無效之訴，台灣高等法院高雄分院於105年間駁回陳昭忠上訴，判決當選無效確定。

刑事責任部分，陳昭忠前妻二審遭判刑2年定讞，陳昭忠一審遭判刑4年2月，二審遭判處3年8月，並上訴最高法院。

案經最高法院發回更審，高雄高分院更一審認為，伍姓女子到陳昭忠競選總部索賄時，陳昭忠並不在競選總部，伍女雖稱是陳昭忠交付7000元給李女後轉交，但無補強證據，屬片面之詞，檢察官也無法證明陳昭忠與前妻共謀買票，以罪證不足改判陳昭忠無罪。

檢察官不服提起上訴，最高法院認為，原審判決並無違背法令之處，今天駁回上訴定讞。

另方面，陳昭忠因涉嫌於103年的屏東縣議會正副議長選舉中收賄投票，被判刑3年4月定讞，已於去年11月入監服刑。（編輯：李亨山）1080123