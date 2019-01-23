防非洲豬瘟總動員 遊戲玩家化身海關查肉品

（中央社記者邱俊欽桃園機場23日電）國境防疫升級，有國內遊戲業者開發一款遊戲App軟體，讓玩家化身為海關與防檢人員，只要揪出攜帶違規肉品就可以升級過關，若是未檢測出，或是攔檢錯誤過多，就陣亡出局。

因應國境防疫升級，警政署日前調撥警力與4部X光機投入旅客行李防疫檢查，同時針對疫區重點班機旅客手提行李，在入境空橋出口設置檢查站實施檢查，全力協助防疫工作。

國內一家遊戲業者配合時事，開發出一款手機遊戲，讓玩家扮演海關與防檢人員，體驗稽查旅客行李的樂趣。玩家在旅客的行李經過X光檢查時，必須要當機立斷，看出物品在X光儀器下所顯現的影像是什麼，並且將疑似肉製的香腸、包子、肉片一一揪出來，若是成功找到後，還會出現「燒毀」的口令；如果玩家多次未檢測出，或是攔檢錯誤，就陣亡出局，結束比賽。

有網友表示，這款App非常有教育意義，對於防疫宣導是非常好的教材，希望讓玩家在遊戲時，也能建立起國境防檢安全的概念。

部分海關執勤人員被問起類似的遊戲時都表示很不錯，對於防疫宣導有幫助，同時也可以讓民眾感受到「國境執法人員，每天觀看這麼多行李時的壓力」。

有海關人員也表示，當旅客出入境時，行李通過X光機器掃描後，會顯現出物品的輪廓，以利執法人員辨識。

至於「有沒有掃過去形狀像肉品，卻不是真正肉品的狀況」，一名資深的海關說「當然有」，例如有行李中顯示旅客攜帶外觀像香腸的食物，結果檢查後是「包得好好的素香腸」；另外也有旅客的行李中，出現捲成一整條的東西，看起來更像香腸，結果查驗後發現是「捲得很完整的毛巾或圍巾」。（編輯：方沛清）1080123