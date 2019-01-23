吳宗憲遭判還預收酬勞570萬 最高法院發回更審

（中央社記者蕭博文台北23日電）藝人吳宗憲遭蔡姓男子指控中國演藝經紀約鬧雙胞，打官司要吳宗憲返還預收的酬勞。高院判決吳宗憲應給付570萬元，最高法院認為原判決可議，今天廢棄原判決發回高院更審。

台灣高等法院二審判決書指出，蔡男主張他與吳宗憲在民國100年簽訂為期3年的中國地區演藝經紀約，並預付800萬元酬勞。

蔡男主張，簽約後發現吳宗憲早與曹姓男子簽訂為期2年的全世界獨家經紀約，兩相衝突，102年與吳宗憲解約後，以不當得利為由，打官司要吳宗憲全額歸還預付款。

吳宗憲則主張，蔡姓男子未依約於100年9月30日給付第2期報酬預付款200萬元，因此於101年11月29日由他終止合約，蔡男無從再於102年間解約。

吳宗憲另主張，蔡男未給付200萬元，依約要給付他違約金人民幣500萬元（約新台幣2000多萬元），主張免返還預收的酬勞。

高院審理認為，蔡男、吳宗憲於100年10月至11月間已合意解除契約，吳宗憲應依合約歸還預收的酬勞，105年間判決吳宗憲扣除已歸還的230萬元，應再給付蔡男570萬元。

案經吳宗憲上訴，最高法院認為，民事訴訟採不干涉主義，法院不得斟酌當事人未提出的事實及證據。

最高法院新聞稿指出，蔡男、吳宗憲都沒有主張或抗辯雙方於100年10月底至11月間合意解除合約，原審卻自行主張此一事實，判決吳宗憲應依約返還預收酬勞，不無可議，今天廢棄原判決，發回高院更審。（編輯：李錫璋）1080123