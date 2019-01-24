疑妻外遇勒頸致死 男遭判刑10年6月定讞

（中央社記者蕭博文台北24日電）台中市一名陳姓男子懷疑越南籍妻子外遇，竟出手勒住妻子頸部阻止出門，導致妻子癱軟在地，送醫不治。最高法院今天駁回陳男上訴，陳男被依殺人罪判處10年6月徒刑定讞。

判決書指出，陳姓男子因金錢、子女教育問題時常與妻子爭吵，長期感情不睦，又發現妻子時常外出訪友，懷疑妻子外遇，因此請徵信社蒐證。

民國106年7月9日，陳姓男子經徵信社告知其妻在外與一名男子共乘機車，心情因而大壞，又見妻子準備出門，懷疑妻子要與外遇對象見面，在樓梯間攔住妻子，雙方爆發口角衝突。

陳姓男子為阻擋妻子外出，以右手臂從後輕勒妻子頸部，陳妻不斷掙扎尖叫，陳男變本加厲用力勒住妻子頸部，直到妻子癱軟倒地才罷手。陳男鄰居見狀報警，陳妻經送醫急救，仍宣告不治。

全案經台中地檢署提起公訴，台中地方法院一審認為，陳姓男子戕害生命尊嚴與價值，嚴重影響社會治安，審酌他坦承部分犯行，依殺人罪判刑12年。

案經上訴，台灣高等法院台中分院認為，陳姓男子已與妻子家屬達成和解，改判刑10年6月。

陳姓男子向最高法院提起上訴，表示員警到場時即自首，應予減刑。但最高法院認為，二審判決已清楚說明不予採信的理由，陳男上訴無理由，今天予以駁回，全案確定。（編輯：張芷瑄）1080124