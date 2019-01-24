高雄男殺博士生冒用身分 更四審維持無期徒刑

（中央社記者陳朝福高雄24日電）涉及性侵案的孫姓男子為逃避入監，殺害張姓博士生並燒毀屍體及冒用身分換身分證，四度判死刑。高雄高分院今天更四審宣判，維持無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

孫男曾涉性侵少女被判刑8年6個月定讞，但為逃避入監，在網路搜尋有關「註銷通緝」、「引火自焚」等關鍵字，並想出變換身分方法，2010年11月上聊天室約出張姓博士生到高雄市一家汽車旅館將他殺害後，載往高雄市林園區清水巖一處墳墓空地潑汽油焚屍，然後留遺書假裝是孫男自殺，孫男再持自己的照片補辦張男的身分證冒用身分。

孫男「借屍還魂」遭檢警識破，採集張男屍體指紋比對查出真實身分，並逮捕孫男偵辦。高雄地方法院審理指孫男犯罪計畫縝密，令人髮指，毫無人性，判處死刑；高雄高分院維持原審判決，但最高法院多次撤銷發回，更一、更二審仍判死刑。

高雄高分院更三審改判孫男無期徒刑，認為孫男更審期間認罪，而逃避服刑的犯案，不等同他無法遷善，且表明願以獄中勞動作業月入新台幣200元賠償家屬，考量在監獄中與社會隔離，長期接受教化即可達成社會防衛目的，判無期徒刑。

上訴後，最高法院認為沒有詳盡調查孫男回歸社會可能性等面向，撤銷發回。更四審開庭時孫男認罪，表示面對困境無法控制才犯下錯誤，希望社會給他機會；在監獄治療已有成效，希望法院從輕量刑。

高雄高分院更四審宣判，認為孫男更三審時已坦承犯行，且多次表達歉意，積極規劃要賠償被害家屬等，尚無判處死刑之必要，判處無期徒刑，可上訴。（編輯：陳俊碩）1080124