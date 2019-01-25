疑風槍奪命 檢警帶女童父首回現場模擬

（中央社記者陳朝福高雄24日電）鄺姓男子載3歲女兒到加油站自助洗車時疑女童把玩風槍致死案，檢方會同法醫今天中午解剖複驗女童遺體，但鄺男未到場，檢方下午傳喚並首度帶到事發加油站現場模擬，訊後請回。

橋頭地檢署檢察官周韋志與法醫潘至信等人複驗解剖女童遺體時，女童生母鄧姓女子到場，鄺男未現身，初步複驗確認死因為空氣進入體內血管中塞住致死的「氣體栓塞」；至於傷勢如何造成，仍待法醫研究所的解剖報告出爐才能確認。

檢方下午傳喚鄺男到案，首度帶回事發地點位於左營區的加油站進行現場模擬，釐清案發後檢警偵查過程中發現的相關疑點，逐一確認當時的現場狀況。鄺男的神情凝重，一一說明案發當時的情形。

檢方將鄺男帶回加油站進行現場模擬，主要是從監視器看到鄺男兩度持風槍靠近女童，而他供稱是女童把玩風槍，加上檢警曾先到加油站勘驗調查女童傷勢，要求他具體呈現案發當時情況，釐清疑點。

檢察官再將鄺男帶回橋頭地檢署召開偵查庭，因日前已依涉犯過失致死罪嫌諭令新台幣6萬元交保，晚間訊後未再諭知加保請回。

警方指出，鄺男20日下午3時開車載女兒到加油站自助洗車區洗車，3時17分鄺男發現車內女兒有異狀，3時19分駕車離開加油站，自行搭載女兒於下午3時26分送抵高雄榮民總醫院，經急救無效死亡。女童到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，有氣胸、氣腫、皮下氣腫等症狀。（編輯：嚴思祺）1080125