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苗栗婦人持釣竿誤觸鐵路高壓電 燒傷送醫

最新更新：2019/01/25 20:51
苗栗縣一名劉姓婦人25日下午與丈夫和孫子一起到中港溪畔釣魚，傍晚疑似要更換地點，手持釣竿行經五福大橋東側鐵軌旁時，釣竿碰觸到海線鐵路電車線，當場觸電倒地，全身約8%二度燒傷，送醫治療。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月25日
苗栗縣一名劉姓婦人25日下午與丈夫和孫子一起到中港溪畔釣魚，傍晚疑似要更換地點，手持釣竿行經五福大橋東側鐵軌旁時，釣竿碰觸到海線鐵路電車線，當場觸電倒地，全身約8%二度燒傷，送醫治療。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣竹南鎮一名婦人今天傍晚手持釣竿，行經中港溪五福大橋東側鐵軌旁，釣竿不慎碰觸到鐵路高壓電車線，造成全身約8%二度燒傷，經送醫救治，所幸無生命危險。

苗栗縣消防局晚間近6時獲報竹南鎮五福大橋鐵軌旁發生創傷救護案，消防隊員到場發現一名60歲劉姓婦人釣魚時，釣竿不慎觸碰到台鐵高壓電車線，四肢末端因瞬間高壓電流燒傷破皮，經長背板固定，以溼紗布覆蓋傷口，緊急送往頭份市為恭醫院。

婦人到院時，包括前額、右手手指及右小腿均呈焦黑僵硬，全身約有8%二度電燒傷，但意識清楚，暫無生命危險。

警方指出，婦人下午與丈夫和孫子一起到中港溪畔釣魚，傍晚疑似要更換地點，手持釣竿行經五福大橋東側鐵軌旁，釣竿碰觸到海線鐵路電車線，當場觸電倒地。（編輯：陳俊碩）1080125

苗栗縣消防局25日晚間獲報，在竹南鎮五福大橋鐵軌旁發生創傷救護案，消防隊員到場發現一名60歲劉姓婦人釣魚時，釣竿不慎觸碰到台鐵高壓電車線，四肢末端因瞬間高壓電流燒傷破皮，以溼紗布覆蓋傷口後，緊急送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月25日
苗栗縣消防局25日晚間獲報，在竹南鎮五福大橋鐵軌旁發生創傷救護案，消防隊員到場發現一名60歲劉姓婦人釣魚時，釣竿不慎觸碰到台鐵高壓電車線，四肢末端因瞬間高壓電流燒傷破皮，以溼紗布覆蓋傷口後，緊急送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月25日
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