失控撞圍牆門柱 嘉義車禍釀2死

嘉義縣太保市26日下午發生一起死亡車禍，一輛轎車不明原因突然失控，高速撞上一間服裝公司圍牆門柱，消防員獲報到場，車內兩人中一人已明顯死亡，另一人送醫後仍宣告不治。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月26日

（中央社記者江俊亮嘉義縣26日電）21歲黃姓志願役軍人今天開車載19歲陳姓友人行經嘉義縣太保市瓦厝段時，突然失控越過對向車道，撞到對街一家服裝公司圍牆門柱後，整輛車扭曲變形，車內2人死亡。

嘉義縣消防局發布訊息表示，下午1時8分接獲報案指稱，太保市過溝里瓦厝一家服裝公司前發生車禍，現場有一輛轎車撞到公司圍牆門柱後，車體嚴重變形，車內有2名年輕人受困。

據報後，消防局立即出動救護車、器材車馳往救援，消防隊員以破壞器材將車體破壞後，救出車內受困2人。其中，19歲陳姓男子已死亡，黃姓駕駛也無生命跡象。

不過，消防隊員仍不放棄，將原坐在駕駛座上的黃姓男子送醫，但最後仍告回天乏術。

警方調閱現場附近監視器錄影畫面，發現肇事車輛由北往南行駛，疑似車速過快而失控，車輛跨過道路中線後，直接衝撞對向公司圍牆門柱，車頭幾乎撞爛。事故詳細原因，尚待警方進一步調查。（編輯：戴光育）1080126