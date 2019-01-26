登機前將肉品禮盒放行李 入台遭罰20萬

一名持中華民國護照的香港籍史姓男子26日來台時，因攜帶臘腸禮盒遭罰新台幣20萬元，史男表示，禮盒是他離開香港前弟弟所贈，當時不知道內容物為何，未留意到已違反防疫規定，心情相當懊惱。（關務署台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年1月26日

(中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）一名持中華民國護照的香港籍史姓男子今天來台時，因攜帶臘腸禮盒遭罰20萬元，他表示，將弟弟所贈送的禮盒放入託運行李，當時並不清楚內容物，未料入境時被罰。

財政部關務署台北關表示，史姓男子下午搭乘國泰航空公司班機從香港返台時，因為未據書面或口頭申報，直接選擇通過綠線（免申報）檯通關，遭執勤關員發現託運行李中夾帶臘腸、香腸等食品，被依動物傳染病防治條例規定，移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局開立裁處書，處以20萬元整罰鍰。

由於史男持中華民國護照入境，未受外國人違規攜帶疫區肉品入境，若未繳交新台幣20萬元罰鍰，將禁止入境的限制，他在接受裁處書後悵然入境。

史男說，禮盒是他在離開香港前，他的弟弟送贈，當時不知道內容物，就直接放入託運行李中，未留意違反防疫規定，心情相當懊惱。

史男指出，因為過幾天就要到美國，怕拒繳被限制出境，當下想提款繳交，但在得知國人有一個月的繳款期限，且可申請分期付款，決定先收下裁處書，再擇期處理。（編輯：黃世雅）1080126