全台詐欺斬手行動 警逮1915人

（中央社記者黃麗芸台北28日電）警政署與台灣高等檢察署發動全台斬手行動，警政署長陳家欽今天表示，這次專案計1915人到案、車手達1281人；另計去年攔阻車手提領次數逾3萬次，保住逾新台幣10億元被害損失。

陳家欽與高檢署主任檢察官宋國業上午共同出席刑事局打擊詐欺犯罪中心所舉辦的「斬手行動大掃蕩 民眾安心過好年」記者會。

陳家欽致詞指出，面對科技犯罪興起，警政署研發「斬手行動」打擊戰術，由於春節前夕多為詐騙案高峰期，高檢署及警政署特別規劃9日至25日進行「第3次全國同步查緝車手專案行動」，目前共緝獲1915名詐欺集團成員到案。

其中，包含幕後金主10人、地下匯兌業者12人、車手頭206人、取款車手1075人、詐欺機房10處、詐欺集團35件等，且犯案型態涉及跨國性、幫派組織及虛擬貨幣型態等，有效打擊犯罪。

陳家欽表示，去年規劃兩波斬手行動，共計查獲車手7380人，較民國106年緝獲人數增加59.60%；去年攔阻詐欺車手提領次數7萬1487次，也較106年同期減少3萬3684次、減幅32.03%，成功為民眾保住逾10億元的被害損失，展現斬手行動的實際成效。

刑事局指出，這次專案行動查緝未成年犯嫌172人（車手123人），同時也注重強化查扣不法所得及攔阻民眾被詐騙，期間共計查扣現金5400萬餘元、土地7處、房屋2處、車輛12部，合計查扣總金額約1億200萬餘元，也成功攔阻民眾被詐騙336件、約8700萬餘元。

其中，刑事局偵查第四大隊去年9月接獲情資指稱，以竹聯幫豹堂台中分會28歲葉姓分會長為首的詐欺車手集團涉利用開設在台中市東區的租賃車行為據點，透過境外詐欺機房以「網拍購物解除分期付款」及「猜猜我是誰」方式詐騙國內民眾。

經警方專案小組深入追查，發現葉男負責聯繫接洽境外機房與台灣車手，並指揮陳姓男幹部提供車輛給旗下成員作為交通工具，以躲避警方追查。作案手法是透過車手將提領贓款上繳車手頭，之後車手頭再上繳集團幹部，最後由會計前往收取詐欺贓款後上繳葉姓主嫌，並從中設立斷點躲避查緝。

以葉嫌為首的詐欺車手集團目前初估至少50人受害、受騙金額高達上千萬元，專案小組見時機成熟於23日前往租賃車行逮捕20人到案。

境外部分，刑事局表示，106、107年分別與拉脫維亞、泰國、菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞警方合作偵辦跨境電信詐欺案，成效斐然。今年專案期間，針對上述境外查獲案件進行溯源打擊、追查幕後集團金主及幹部，境外共計131人到案（包括外逃通緝2人已遣返回台）、境內集團主嫌18人，查扣贓證物還包括1輛高價藍寶堅尼超跑在內。（編輯：戴光育）1080128