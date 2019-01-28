父母帶女嬰急診困車陣 警開道送醫

新北市板橋區王姓夫妻21日晚間發現女兒高燒不退，急忙開車趕往亞東醫院，卻困在南雅夜市車陣中，幸遇巡邏員警鳴警笛開道，一路護送女嬰到急診室急救，才順利脫離險境。王姓夫妻感念員警的協助，也特別到警局致謝，場面溫馨。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 108年1月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）板橋日前發生一起女嬰因高燒昏厥，父母急載送亞東醫院急診，可是車子卻困在南雅夜市車陣中，一看到巡邏員警經過大聲呼救，員警見狀鳴警笛開道送醫，順利救回女嬰一命。

板橋警分局今天表示，這對家住板橋的王姓夫妻21日晚間發現女兒高燒不退，趕緊由妻子抱著女嬰，王男開車趕往亞東醫院急診，可是車子行經南雅夜市附近，當時逛夜市的民眾相當多，王男的車子困在車陣中，車流相當緩慢。

女嬰父母雖急得像熱鍋上的螞蟻，但車流仍蝸行，母親眼見抱在懷中的女兒開始昏厥呈現無意識的狀態，突然看到一旁有警用機車經過，有如遇到救星，馬上拉開車窗大喊招手及拍打車身高喊「警察！警察！」夜市逛街路人也幫忙呼喊巡邏員警，再加上王男也用力鳴按喇叭，希望讓員警聽見呼救聲。

當時巡邏經過的是板橋派出所巡佐熊錦勇、警員林祐丞、林敬倫，3人聽到後方急促的喇叭聲響，直覺有狀況立即上前了解，只見王妻抱著女嬰心急告訴員警說，「女兒嘴唇黑了」。

3名員警見狀當下立刻開啟警報器，鳴笛幫忙家屬開道，協助家屬一路將女嬰護送到亞東醫院急診室急救，經過院方治療觀察後，順利脫離險境。

女嬰雖逐漸恢復健康，王姓夫妻仍感念員警的協助，還好當天特別記下警用機車車號，於是按圖索驥找上板橋警分局，發現停在騎樓的一輛警用機車正是當晚幫助他們的警車，於是開心進到派出所，向執勤員警致謝「幸好有你們，真的很感謝」，王姓夫妻緊握員警的雙手頻頻道謝，場面溫馨。（編輯：方沛清）1080128