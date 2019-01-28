行走間瞄一眼路人 男子大腿遭砍傷

台中一名葉姓男子因在路上隨機看了一眼簡姓男子，竟遭簡男持刀砍傷右大腿，現仍住院治療中；警方在案發1小時後逮捕簡男，並在附近排水溝起獲西瓜刀、外套、口罩等犯案物品。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）27歲簡姓男子因葉姓男子在路上隨機看了他一眼，他竟持西瓜刀砍向葉男，葉男右大腿遭砍傷現仍住院治療，警方在案發1小時後，逮捕剛變裝的簡男，依法移送偵辦。

台中市豐原警分局今天表示，葉姓男子日前行經福潭路巷口，疑向旁邊的陌生人簡男看了一眼，竟遭他持刀砍傷右大腿，當場濺血，緊急送醫縫了10多針後，無生命危險，現仍住院治療觀察中。

警方指出，簡男案發後迅速換裝，將黑白迷彩外套換成灰色上衣，警方獲報後也隨即佈下警網，1小時後，警方在福潭路、潭興路口撞見氣喘吁吁的簡男，盤查時，簡男才坦承他持刀傷人。

警方調查，簡男家住台北，他自稱因心情不好，搭火車到台中訪友，隨身攜帶的短西瓜刀是防身用，簡男供稱，他患有甲狀腺機能亢進病症，遭人瞄看覺得被歧視，才用隨身攜帶的西瓜刀，朝對方的右腳砍一刀。

警方在附近排水溝，起獲簡男丟棄犯案的西瓜刀、外套、口罩等物品，訊後，依殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：翁翠萍）1080128