印不實傳單攻擊里長候選人 男子被判緩刑

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市里長候選人何炎煌的兒子何孟嘉，去年11月印製不實傳單，攻擊另一里長候選人，警方獲報後將何男送辦，台中地院今天依違反選罷法判處他4月徒刑、緩刑3年，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，男子何孟嘉為民國107年台中市第三屆里長選舉，烏日區榮泉里里長候選人何炎煌之子。

何孟嘉在選舉期間，為使另一名候選人何聰智不當選，於107年11月7日，用電腦打出「何聰智、劉秀妹夫婦經營高利貸，侵占宮廟公物，甘有資格做咱榮泉里的里長」等內容，製成廣告傳單。

何男印出傳單後，到印刷店製成500張不實內容競選文宣，同月11日上午，何男騎機車到烏日區榮泉里成功西路、登寺巷等地，沿路將文宣投遞到區域內住戶信箱內，並委由另名施姓男子發送傳單。

警方接獲報案後，當天中午就在烏日區振興街找到發送傳單的施男，除查扣文宣等證物外，並通知何男到案說明，訊問後將何男送辦，台中地檢署依違反選罷法罪嫌起訴。

台中地院法官審酌，何男犯罪後坦承犯行，且與對方達成和解，今天依違反選罷法判處4月徒刑、緩刑3年，並須向公庫支付新台幣8萬元、褫奪公權2年，全案可上訴。（編輯：翁翠萍）1080129