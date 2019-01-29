登記總統候選人遭拒 施明德興訟敗訴定讞

（中央社記者劉世怡台北29日電）前民進黨主席施明德3年多前向中選會申請登記總統候選人，被依表件不合為由不受理。施明德提起行政訴訟並求償1元，法院判施明德敗訴，經上訴，最高行政法院駁回上訴定讞。

全案緣於，施明德與林向愷於民國104年，聯名向中央選舉委員會申請登記中華民國第14任總統、副總統選舉候選人。中選會以未檢附政黨推薦書或完成連署證明書，依總統副總統選舉罷免法，以表件不合不予受理。

一審台北高等行政法院106年10月間認為，施明德、林向愷未獲任何政黨推薦書，也未完成連署證明書，依總統副總統選舉罷免法第21條第2項規定，候選人應經由政黨推薦或連署人連署，因此中選會的處分並無違法。

一審法院指出，司法院釋字第468號曾解釋，總統副總統選舉罷免法中關於書件不全、保證金不足應拒絕受理申請的規定，符合法律授權，與憲法並無牴觸，施明德請求撤銷原處分無理由，因此判施明德敗訴。

施明德不服判決提起上訴，由最高行政法院審理，今天審酌，繳交連署保證金及連署門檻的規定既然都合憲，而施明德跳過繳交連署保證金及徵求連署等前階段程序，就直接申請登記為總統、副總統候選人，不符合總統副總統選舉罷免法的規定，中選會不受理為合法，因此駁回上訴，維持原判，仍判施明德敗訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1080129