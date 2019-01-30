華航機師被控性騷擾空姐 法院判賠10萬

（中央社記者林長順台北30日電）華航張姓機師於民國106年間執勤完畢搭乘公司班機返台時，被控拉扯女空服員衣服要往廁所，涉及性騷擾。台北地方法院判決張姓機師賠償新台幣10萬元。全案可上訴。

判決指出，張男是華航機師，他於106年10月13日執勤完畢後，自泰國曼谷搭乘公司班機返台，一名女性空服員為張男服務時，張男對空服員說：「妳皮膚很白、輪廓很深，像妳這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女呢」。

判決表示，空服員說謝謝後要轉身離開時，張男起身到空服員身邊，抓著她的制服袖口要前往廁所。空服員當下感到驚嚇並掙脫張男的拉扯動作。

空服員指控，張男在班機起飛後，不時找機會跟她攀談，過程中聽到張男跟客艙經理表示：「這個妹妹好可愛，很可口，很SEXY，讓人想咬一口」等語。

空服員表示，班機落地後，她進行客艙檢查時，張男又向她說：「你這個小妖精挺厲害的嘛，把你們客艙經理也搞得心癢癢的」。她感到無比羞辱，回家後情緒激動，不斷哭泣，事後就醫治療，並向華航申訴性騷擾。華航認定性騷擾成立，空服員另提起民事訴訟，求償50萬元。

張男在法院審理時否認性騷擾，指出自己看見空服員臉上的妝沒畫好，提醒對方到廁所照鏡子；空服員指控他所說的話也並非事實。

台北地方法院審理後，認定張男行為已構成性騷擾，判決張男應賠償10萬元精神撫慰金。全案可上訴。（編輯：張芷瑄）1080130