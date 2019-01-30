一時興起持滅火器噴磺港公共浴池 男遭逮送辦

（中央社記者王朝鈺新北市30日電）新北市金山區磺港公共浴室男裸湯區日前遭人持滅火器噴灑，浴池到處都是白色粉末。警方循線帶回2人，動手的許男到案後坦承因一時興起才犯案，警方訊後依毀損罪將他函送法辦。

新北市金山區磺港里長許明熙表示，25日上午8時許接到里民通報磺港公共浴室男裸湯區浴池遭人以滅火器噴灑，他立即前往查看，嚇了一大跳，拿起手機拍下照片上傳到臉書（Facebook）社團「北海岸全民聯盟公社」。

許明熙說，溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管犯案動機為何，已報警調閱監視器追查。

金山警分局昨天中午12時許收到金山區公所廠商監視器畫面後，立即過濾24日晚間8時至25日上午8時監視器畫面，發現2名男子25日上午6時許進入浴室後，裡面隨即產生大量煙霧散，立即擴大調閱周邊路口監視器。

警方以車追人，昨天晚上9時許，前往基隆將許姓男子（23歲）及郭姓男子（29歲）帶回派出所說明，許男坦承犯行，供稱25日清晨5時餘和郭男各騎一輛機車到磺港漁港閒晃，因一時興起覺得好玩，才會在入口處拿起滅火器朝浴池噴灑，警方訊後依毀損罪，將許男函送基隆地檢署偵辦；沒動手的郭男則請回。

許明熙表示，感謝承辦員警這幾天加班辦案，員警不眠不休查看監視器以車追人，終於抓到犯嫌，也呼籲民眾公共便民措施需要大家一起用心維護，切勿任意破壞。（編輯：卞金峰）1080130