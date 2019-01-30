同婚法制作業 蔡清祥盼各退一步凝聚共識

法務部長蔡清祥30日表示，同婚專法的法制作業3月1日前將提交立法院，將持續與挺同、反同團體溝通，希望兩方各退一步，達成修法最大共識。中央社記者劉世怡攝 108年1月30日

（中央社記者劉世怡台北30日電）法務部長蔡清祥今天說，同婚專法的法制作業將於3月1日前提交立法院，將持續與挺同、反同團體溝通，希望兩方各退一步，讓台灣社會和諧，不希望撕裂彼此，達成修法最大共識。

法務部今天下午辦理媒體茶敘時，蔡清祥提及上午出席法務部與公務人力發展學院合辦人權指標研習，邀請歐盟專家講師，因為同婚議題是人權重要議題，因此特別在致詞時作上述表示。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

由下一代幸福聯盟提出的以民法外形式保障同性權益公投案，去年同意票數跨過493萬門檻，且同意票多於不同意票而過關；依公民投票法規定，行政院應於中選會公告公投結果翌日起算3個月內，研擬相關法律並送交立法院審議，因此，送交審議期限為3月1日前。（編輯：李錫璋）1080130