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計程車繞行政院抗議 警：未申請核准集會遊行

最新更新：2019/01/31 12:39

（中央社記者黃麗芸台北31日電）計程車業者為表達「抗議Uber」訴求，今天下午將到行政院周邊慢行抗議。北市警方表示，活動並未申請核准集會遊行，為避免影響周邊交通，已規劃警力加強疏導指揮。

約有3000輛計程車下午3時起將自發性慢行行政院周邊道路，以抗議政府及交通部對Uber事件的拖延與置之不理，傷害到合法計程車司機的生計。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，上述活動並未申請核准集會遊行；另為避免影響台北車站周邊道路交通秩序與安全，已規劃警力於各重要路口加強疏導指揮，將視現場狀況實施彈性管制，並啟動交通快打措施擴大疏導範圍。

基於維護憲法保障人民集會及言論自由立場，中正一分局表示，尊重民眾言論表述自由，但希望勿以癱瘓交通方式，嚴重影響民眾通行權益，而引來負面觀感。

同時，若這次活動有違法（規）情事，警方也會秉持「保障合法、取締非法、依法行政」原則，針對不法行為加強蒐證，以維護社會秩序安全與安寧。

中正一分局也呼籲，請駕駛人提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車；另建議欲開車前往台北車站的民眾可儘量改搭捷運，或利用周邊地下街及透過京站廣場地下通道步行前往。（編輯：李亨山）1080131

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