這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁
生活

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例
運動

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

法務部：同婚法制未定案 最大共識完成立法

最新更新：2019/01/31 17:09

（中央社記者劉世怡台北31日電）反同婚團體質疑法務部同婚專法的制訂違背公投民意，今天赴法務部抗議。法務部表示，「同婚法制」名稱內容尚未定案，希望挺同、反同者各退一步，能用最大共識完成立法。

新心婦女聯盟籌備會多名成員指出，公投結果並無提及要立同婚專法，若法務部堅持推同婚專法，就違背公投民意，藐視公投結果。

法務部發布新聞稿指出，部長蔡清祥昨天在媒體茶敘時已明確表示，法務部將依司法院釋字第748號解釋及公投第10案、第12案結果制定專法，至於專法的名稱及內容，大家還有不同看法，希望大家能夠彼此退讓，尊重對方，讓台灣的社會更和諧，台灣人都很善良，不希望因這個議題造成社會的撕裂，希望能用最大共識完成立法。

法務部官員指出，考量新心婦女聯盟籌備會對未定論的立法方向做過度反應，因此發布新聞稿澄清，重申目前專法名稱內容均未定案，法務部研擬專法，會依司法院釋字第748號解釋意旨並尊重公投第10案、第12案結果，絕不會有違背大法官解釋及公投結果的情形，法務部會盡最大努力在限期內完成立法，也請各界勿揣測誤會。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

由下一代幸福聯盟提出的以民法外形式保障同性權益公投案，去年同意票數跨過493萬門檻，且同意票多於不同意票而過關；依公民投票法規定，行政院應於中選會公告公投結果翌日起算3個月內，研擬相關法律並送交立法院審議，因此，送交審議期限為3月1日前。（編輯：李錫璋）1080131

地機族