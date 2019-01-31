法務部：同婚法制未定案 最大共識完成立法

（中央社記者劉世怡台北31日電）反同婚團體質疑法務部同婚專法的制訂違背公投民意，今天赴法務部抗議。法務部表示，「同婚法制」名稱內容尚未定案，希望挺同、反同者各退一步，能用最大共識完成立法。

新心婦女聯盟籌備會多名成員指出，公投結果並無提及要立同婚專法，若法務部堅持推同婚專法，就違背公投民意，藐視公投結果。

法務部發布新聞稿指出，部長蔡清祥昨天在媒體茶敘時已明確表示，法務部將依司法院釋字第748號解釋及公投第10案、第12案結果制定專法，至於專法的名稱及內容，大家還有不同看法，希望大家能夠彼此退讓，尊重對方，讓台灣的社會更和諧，台灣人都很善良，不希望因這個議題造成社會的撕裂，希望能用最大共識完成立法。

法務部官員指出，考量新心婦女聯盟籌備會對未定論的立法方向做過度反應，因此發布新聞稿澄清，重申目前專法名稱內容均未定案，法務部研擬專法，會依司法院釋字第748號解釋意旨並尊重公投第10案、第12案結果，絕不會有違背大法官解釋及公投結果的情形，法務部會盡最大努力在限期內完成立法，也請各界勿揣測誤會。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

由下一代幸福聯盟提出的以民法外形式保障同性權益公投案，去年同意票數跨過493萬門檻，且同意票多於不同意票而過關；依公民投票法規定，行政院應於中選會公告公投結果翌日起算3個月內，研擬相關法律並送交立法院審議，因此，送交審議期限為3月1日前。（編輯：李錫璋）1080131