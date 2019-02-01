盼停止禁賽 舉重女將林子琦聲請停止執行遭駁

（中央社記者蕭博文台北1日電）舉重女將林子琦不滿遭國際運動仲裁法庭禁賽8年，由中華奧會與舉重協會執行，向法院聲請停止執行。台北高等行政法院今天表示，對本案無審判權，裁定聲請駁回，可抗告。

現年30歲的林子琦是2014仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄，2016年6月24日在國內制式檢查時，被驗出使用禁藥，遭中華奧會運動禁藥管制委員會判罰禁賽2年。

林子琦向法院主張，世界運動禁藥管制組織2018年時認為禁賽2年的處分有違世界運動禁藥管制規範，向運動仲裁法院提出仲裁，運動仲裁法院同年11月14日裁決她應禁賽8年。

林子琦主張，中華奧會2018年12月4日發函通知舉重協會執行禁賽，指她應禁賽8年，先前已服的禁賽期2年可折抵，其餘禁賽從2018年11月14日起生效，判決日回溯至2016年6月24日所獲得成績或獎項予以取消或失格論。

林子琦向法院表示，該紙函文屬於行政處分，具有拘束力，舉重協會已拒絕為她報名參加2020年東京奧運相關資格賽，恐將失去奧運參賽資格，情況急迫，聲請法院裁定停止執行。

台北高等行政法院新聞稿指出，林子琦已另向台北地方法院聲請定暫時狀態假處分，禁止中華奧會在民事訴訟確定前執行禁賽，北院雖裁定駁回，但已肯認就林子琦與中華奧會間執行禁賽爭議有受理訴訟權限，林子琦向行政法院聲請停止執行，無權利保護的必要。

新聞稿指出，中華奧會是國際奧林匹克委員會所承認，經教育部許可登記的私法人，並非公法人或行政機關，也非受教育部或法律委託行使公權力。

北高行認為，國際奧會是全球性非政府組織，與國家公權力行為無涉，其在瑞士洛桑設立運動仲裁法院，負責相關運動爭議的仲裁，性質相當於私法爭議的民事仲裁。

因此，有關運動競賽、禁藥管制、禁賽等事務，應認屬於(國際)私法領域的團體自治活動，與政府機關的公權力行使無關。對此私法上團體自治或紀律懲戒處罰的爭議，應由民事法院管轄，行政法院並無審判權，駁回林子琦聲請。（編輯：李亨山）1080201