酒駕致死 法務部擬朝故意殺人罪修法

法務部3日表示，研擬將酒駕朝向比照故意殺人的可行性修法，並將邀集相關部會協商。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台中市昨天發生酒駕累犯再肇事，造成2名機車騎士身亡，家屬悲痛欲絕。法務部今天表示，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法，並將邀集相關部會協商。

台中市大里區國光路二段昨天清晨4時多發生死亡車禍，陳姓酒駕累犯逆向連撞多輛汽車及機車，造成兩名機車騎士傷重送醫，經搶救後仍宣告死亡，死者家屬據報趕到派出所，悲痛欲絕。

法務部今天發布新聞稿表示，針對近來接連發生酒駕肇事致人於死的案件，基於行政監督，將轉請承辦地檢署速查嚴辦。

法制面部分，法務部說，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法，並將邀集交通部及內政部共商，對於屢次酒駕者是否一律入監矯治及提高行政罰，並持續加強取締等一連串防制作為。

法務部表示，對於因酒駕肇事而不幸死傷者，也會請犯罪被害人保護協會各分會派員提供家屬相關協助及關懷，共同度過難關。（編輯：管中維）1080203

嚴懲嚇阻酒駕 蘇嘉全：新會期優先審議

（中央社記者王承中台北3日電）台中市昨天清晨又發生酒駕造成兩死嚴重車禍，立法院長蘇嘉全今天表示，對不負責任的酒駕行為，表達最嚴厲的譴責，立法院新會期開始後，將優先審議酒駕相關法案，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。

台中市大里區國光路昨天清晨發生酒駕累犯開車撞死兩名機車騎士的悲劇。蘇嘉全今天上午在臉書發文表示，新會期開始後，立法院將優先針對酒駕相關法案進行審議，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。

蘇嘉全說，近日又發生酒駕造成無辜民眾傷亡的事件，特別在年節前夕聽聞這樣不幸的消息，讓人感到加倍痛心與不捨，同時也要對不負責任的酒駕行為，表達最嚴厲的譴責。

蘇嘉全表示，年節是全家團聚、享受天倫的溫暖時刻，但因為不法的酒駕人士貪圖一時方便目無法紀，導致好幾個家庭破碎，天人永隔，讓人更加痛恨並難以容忍這樣的行為。

蘇嘉全說，呼籲國人「酒後不開車」，哪怕只是一點酒精，都可能成為大規模傷亡的致命生化毒藥，盼大家慎之又慎。（編輯：張良知）1080203