酒店少爺苦讀進台大 變身行政執行署拍賣王

（中央社記者蕭博文台北3日電）法務部行政執行署台北分署執行官黃有文曾擔任機車快遞員，甚至當過酒店少爺，苦讀考上行政執行官，多次在拍賣會展現猶如夜市叫賣的精湛功力，成功炒熱氣氛，催出買氣。

來自雲林縣的黃有文求學路曲折，高中念5年才畢業，投考軍校也落榜，退伍後在家鄉擔任機車快遞員，隨後北上桃園到超市負責處理生鮮，甚至到酒店當少爺。

黃有文說，在酒店上班目睹刀光劍影，心想前途茫茫，某日讀報得知同樣出身貧窮家庭的檢察官丁樹蘭當選十大傑出女青年，內心受到激勵而決定辭職，苦讀考進台灣大學法律系，畢業後到銀行任職。

在銀行度過年薪將近百萬元的9年歲月，黃有文任職的銀行遭併購，讓他驚覺銀行工作未必穩定，萌生參加國家考試的念頭，又透過報紙得知丁樹蘭擔任台北行政執行處處長（台北分署前身），決定跟上腳步，報考行政執行官。

黃有文說，行政執行官負責追討積欠的稅款、罰款，必要時得查扣義務人財產拍賣抵償，因此還得身兼拍賣官角色，首次站上拍賣台就是板橋行政執行處（新北分署前身）拍賣眾所矚目的大同寶寶。

如今站上拍賣台總能與民眾詼諧互動的黃有文說，初上拍賣台內心難免緊張，但他認為，行政執行拍賣有其嚴肅性，但目的是要追回欠費，若能夠炒熱氣氛、催出買氣，也才能讓國庫進帳多一點。

黃有文說，拍賣會上的詼諧語言以及與民眾的親切互動，師法夜市裡的叫賣攤販，用詼諧的言語打破民眾對公部門冷冰冰的刻板印象，再透過細膩的觀察，挑動民眾的競價神經，是他炒熱拍賣會的重要原則。

黃有文舉例，要牢記每一位出價競標的民眾，待喊價一輪後，再回頭鼓吹最先出價者再加碼，甚至有時虧一下「是不是錢帶不夠啊」，往往有不錯的效果，但前提是要先判斷民眾是否開得起玩笑，以免得不償失。

雖然在拍賣會上的精采表現，讓黃有文被稱為台北分署拍賣王，但黃有文說，拍賣只是行政執行的一部分，如何讓惡劣的積欠大戶「石頭榨出油」追回欠款，同樣是行政執行官的使命，無論管收或拍賣，都是為了實現社會的公平正義。（編輯：李亨山）1080203