辭金融業投入濕地復育 劉順汶翻轉社會價值

永和社區大學專員劉順汶4年多前辭去金融業工作，投入濕地保育，期盼透過河川面臨的問題及復育等實作課程，喚醒民眾重視環境議題，翻轉經濟模式與生態保育相互衝突的既有觀念。中央社記者王揚宇攝 108年2月7日

（中央社記者王揚宇台北7日電）永和社大專員劉順汶4年多前辭去金融業工作，投入濕地保育，期盼透過河川面臨的問題及復育等實作課程，喚醒民眾重視環境議題，翻轉經濟模式與生態保育相互衝突的既有觀念。

33歲的劉順汶畢業於北部某大學財務金融系，曾在外商、本土銀行擔任4年的高級辦事員；然而在一次返鄉途中，他看到門前的河川再度被「惡搞」，變成一條排水溝，自己卻束手無策，毅然決然辭去高薪工作，投入社會運動，例如「松菸護樹」等。

劉順汶3年前也加入永和社區大學擔任專員，管理福和濕地等，透過實際操作來完成推廣環境教育的理想，也釐清現實與理想的差距並克服。

劉順汶說，占地約2公頃的福和濕地（新店溪流域，福和橋下），過去曾是垃圾掩埋場；2004年間，永和社大認養這塊公有高灘地，並打造為「福和濕地生態教育園區」，開啟漫長的14年復育之路。

劉順汶介紹，社大透過復育植物提高濕地的生物多樣性，像是陸域植物方面，種植台灣原生種的草本、蜜源植物，例如冇骨消等；水生植物方面，則是在生態池中復育大安水蓑衣、宜蘭水蓑衣等，因為「有了食物之後，動物自然就會聚集來吃」，整個生態系便逐步建立起來。

除了生態復育之外，劉順汶指出，社大還要利用這個園區讓社區居民了解常民生活，即過去新店溪流域的演替歷史、經濟發展等。

劉順汶認為，上述過程可歸納為解構、重新建構社會價值觀，進而影響公共政策。所謂「解構」，是讓學員知道河川的常民文化、演替歷史、整治原因，以及現今社會如何對待河川等。

他說，了解因果後，就是讓大家知道生態復育的重要性，使實地操作復育工作的社大學員了解，河川（道）不是只有排洪功能，不是只能施做成「三面光」的水利工程；河川地不是只有做為停車場、運動器材等水泥化設施，或成為都市的附屬品，生態保育也是優先選項之一。

最後一個階段就是影響公共政策。劉順汶表示，即學員在復育過程中，社大會分享「逕流分擔」等水資源觀念，培養環境保育意識，當未來有公共政策衝突時，形成一股由下而上的力量，督促民意代表、政府機關在修法時，不要為了經濟而犧牲生態。

劉順汶建議，未來地方政府進行都市計畫或修正建築法規時，應該全盤思考整個城市要留多少綠地、能為河川保育做點什麼，以及新建建築物要預留多少公設面積作為滯洪池等。（編輯：蘇龍麒）1080207

永和社區大學濕地志工在福和濕地內營造生態池，種植水生植物，復育濕地環境，找回生物多樣性。中央社記者王揚宇攝 108年2月7日