新北兩火警 燒毀7廠房疏散5人

新北市八里區荖阡坑路一處鐵皮屋工廠8日下午近2時傳出火警，火勢猛烈，甚至延燒7間工廠，消防局獲報後趕往灌救。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市八里區荖阡坑路鐵皮屋工廠今天下午發生火警，共7間廠房付之一炬；另外，鶯歌區也有一處民宅發生火警，室內停放的汽車起火燃燒，疏散5名民眾逃出，兩火警都無人傷亡。

新北市政府消防局表示，約下午2時據報，荖阡坑路傳出火警，現場為1樓鐵皮屋工廠，烈焰與濃煙竄燒，火勢很大。由於現場工廠連棟，火勢一發不可收拾，竄出的濃煙從幾公里外就看得到。

消防局派出人車全力阻隔燃燒，並尋找工廠負責人，調查工廠內堆放的物品。

消防局表示，火場是連棟鐵皮工廠，其中1間全面燃燒，燃燒火勢擴大，共燒毀7間工廠，面積初估500坪，下午3時38分火勢控制，4時火勢撲滅，起火原因還要進一步調查。

另外，鶯歌區國際二路一處民宅1樓下午近3時30分也傳出火警，據報屋內有人疑受困。經出動人車搶救，架梯子協助民眾逃出，火勢在20分鐘後熄滅，無人員傷亡。

消防局調查，火警現場為4層水泥建築物的1樓冒出火煙，共疏散5名民眾。（編輯：李明宗）1080208

新北市消防局表示，8日下午近2時獲報，在八里區荖阡坑路一處鐵皮屋工廠傳出火警，烈焰與濃煙竄燒，火勢猛烈。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月8日