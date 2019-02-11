武陵賞櫻食物不露白 避免引發人猴衝突

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌11日指出，武陵農場正值櫻花盛開，提醒遊客前往賞櫻時，避免手提食物或塑膠袋，看到台灣獼猴也不可餵食或逗弄牠們，保持距離以策安全。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年2月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌今天指出，武陵農場目前正值櫻花盛開季節，提醒遊客前往賞櫻時，避免手提食物或塑膠袋，看到台灣獼猴也不可餵食或逗弄牠們，保持距離以策安全。

雪霸國家公園管理處指出，武陵農場內的野生台灣獼猴至少有2個族群，各據地盤，台灣獼猴一看到遊客靠近，非但不怕人，還上前企圖搶食，有經驗的民眾趕緊打開手心，表示沒有食物，但不知情的民眾，如果手拿塑膠袋或食物，可能一個不留神，就被獼猴搶走。

鄭瑞昌表示，武陵農場櫻花已經進入全面綻放時期，遊客前往賞櫻，可能順便野餐或是購買當地農特產，提醒遊客不要把食物放在塑膠袋用手提著，因為這樣很容易引起猴子攻擊，尤其不可以餵食或挑釁獼猴，保持人猴之間的距離。

鄭瑞昌指出，櫻花季期間，每天入園採總量管制6000人，雖然台灣獼猴已從保育類降為一般類野生動物，但為避免人猴紛爭，雪管處、武陵農場與東勢林區管理處也成立驅猴大隊，希望確保遊客和台灣獼猴和平共處，雙方都不受傷害。（編輯：張銘坤）1080211