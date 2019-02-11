丈夫過年離家多日 妻鬱悶疑燒屋重傷

苗栗縣消防局11日中午獲報，在後龍鎮中山路一間民宅發生火警，隨即派遣人車前往搶救，現場經營廣告社的透天樓房，2樓不斷有火舌濃煙竄出，經灌救後，約20分鐘控制火勢。中央社記者管瑞平攝 108年2月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣後龍鎮一間廣告社今天發生火警，廣告社老闆娘被救出時一度失去生命跡象，送醫搶救恢復心跳。報案員工說，老闆過年期間出門未歸，老闆娘心情鬱悶，疑燒棉被洩憤釀災。

苗栗縣消防局在中午12時30分許獲報，指後龍鎮中山路一間民宅發生火警，派遣後龍、特搜及頭屋等分隊人車前往搶救。現場為經營廣告社的透天樓房，在2樓不斷有火舌濃煙竄出，立即佈水線灌救，約20分鐘後控制火勢。

消防局指出，倒臥在2樓房間的廣告社老闆娘盧姓婦人（64歲）被消防人員緊急救出時，因嗆傷而全身癱軟，陷入昏迷，一度失去生命跡象。經緊急送往衛生福利部苗栗醫院搶救後恢復心跳，轉往加護病房治療。

廣告社洪姓員工表示，老闆夫婦在過年期間疑似吵架，老闆於年初三就出門多日沒回家，老闆娘心情顯得鬱鬱寡歡，她中午說要上樓吃安眠藥，以為老闆娘要午睡休息，不料，房間竟起火。

洪姓員工說，他在火警發生後跑上樓，原本試圖滅火救人，但床鋪棉被幾乎整個燒起來，根本救不了，趕緊報警求救。

後龍分駐所所長蔡春輝表示，接獲報案時，報案人稱老闆娘疑似用棉被點火要自殺，懷疑盧姓婦人與丈夫吵架一時想不開，火警真正原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲民眾珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：戴光育）1080211