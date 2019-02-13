前警分局長收賄 8年改判6年4月定讞

（中央社記者蕭博文台北13日電）高雄市警局前三民二分局長李世昌涉嫌收賄包庇電玩業者，一、二審都遭判刑8年。最高法院認為原審漏未減刑、收賄金額記載有誤，今天自為判決，改判李6年4月徒刑定讞。

最高法院以李世昌犯悖職收受賄賂共21罪，其中14罪各處有期徒刑2年6月，剩餘7罪各處有期徒刑3年，應執行有期徒刑6年4月，褫奪公權2年，扣案犯罪所得共572萬元均沒收定讞。

全案起於高雄地檢署民國105年8月偵辦高雄市員警向電玩業者收賄貪瀆案，查出時任高市警局三民第二分局分局長李世昌，擔任警局行政科專勤組長時，於100年3月至101年11月間收受賭博電玩業者現金賄賂。

李世昌偵查中自白犯罪，供出重要事證、繳交全部犯罪所得，使檢察官得以追訴另名涉嫌收賄的警官林振宏（另案審理中），被檢察官依證人保護法列為污點證人。

高雄地方法院去年2月13日一審宣判，依貪污治罪條例悖職收受賄賂罪判李世昌徒刑8年、褫奪公權3年，扣案犯罪所得573萬元沒收。

李世昌不服一審判決提起上訴，台灣高等法院高雄分院駁回上訴，維持一審判決。

案經上訴，最高法院認為，原判決就李世昌21次收賄犯行於附表統計為新台幣1144萬元，與共犯林振宏平分後應為572萬元，卻於事實欄、理由欄記載為573萬元，有主文與事實、理由矛盾的違誤。

此外，李世昌同時符合貪污治罪條例第8條第2項前段「偵查中自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者」、後段「因而查獲其他正犯或共犯者」的減刑規定，而後段同時有免除其刑規定，依法可減輕至2/3，但原審只依前段規定減刑至1/2，最高法院認為於法不合。

最高法院認為，原判決違背法令的情形不影響於事實認定，因此撤銷原判決。（編輯：黃世雅）1080213